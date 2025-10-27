محافظ بني سويف يعلن تمديد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات حتى نهاية نوفمبر

أعلن الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تمديد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات ، وذلك في ضوء قرار لجنة استرداد أراضي الدولة باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى نهاية شهر نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمناقشة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتمديد أعمال الموجة الحالية من الإزالات، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية خلال أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،وبدأت بالمرحلة الأولى من 9 إلى 22 أغسطس ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، وكان مقرر أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في 24 أكتوبر الجاري قبل قرار تمديدها حتى نهاية الشهر المقبل.

وجه المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة واستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية، لتأمين أعمال الإزالات، والانتهاء من كافة الحالات "منتظر الاسترداد" على المنظومة الإليكترونية، وأيضاً الانتهاء من جميع الحالات المُستهدفة " أملاك الدولة والمُتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية الخاصة.