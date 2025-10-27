قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بني سويف تنظم ندوة حول تضافر قوى الدولة الشاملة والدروس المستفادة من حرب أكتوبر

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية السياحة والفنادق  جامعة بني سويف،  ندوة توعوية حول "تضافر قوي الدوله الشاملة والدروس المستفادة من حرب أكتوبر"وذلك بإشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشوؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماده محمد محمود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الكليه، والعقيد خالد نبيل، مدير ادارة التربية العسكرية ،والمقدم طه صلاح مطر،  نائب مدير ادارة التربية العسكرية، والدكتورة هبة الله صبحي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود معوض، وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب وبث ورفع وتنمية روح الولاء والانتماء،  وحاضر بها اللواء  ا.ح/ محمد ايمن عبد التواب،  نائب محافظ القاهرة سابقاً، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور طارق علي، على الأهمية القصوى لمثل هذه الفعاليات التثقيفية والوطنية في بناء وعي الطلاب، مشيراً إلى أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت تجسيداً فريداً لقيمة "تضافر قوى الدولة الشاملة"، بدءاً من جبهة القتال وصولاً إلى الجبهة الداخلية والشعبية. وشدد على ضرورة استلهام الدروس المستفادة من هذا النصر، وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء الصادق للوطن، لافتاً إلى أن هذه المبادئ هي أساس التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً. وقد لاقت الندوة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من أعضاء المجتمع الجامعي، الذين أبدوا اهتماماً خاصاً بمحاور الندوة التي قدمها اللواء أ.ح/ محمد أيمن ، لما يمتلكه من خبرة عسكرية وإدارية سابقة كنائب لمحافظ القاهرة، مما يضيف عمقاً استراتيجياً للمناقشات.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

