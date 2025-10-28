قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محافظات

تعليم ببني سويف تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. صور

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني"بقيادة وكيل الوزارة  أمل الهواري "،الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية ، وذلك بحضور : مدير عام الشؤون التنفيذية الدكتور ربيع محمد ، وموجه عام التربية الاجتماعية  عادل جابر ، وموجه أول المديرية  حجاج عطية

 أشارت وكيل الوزارة إلى أن  الملتقى _الذي يتم عقده لأول مرة _يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني للموجهين  واعداد كوادر فنية قادرة على التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس وكيفية التعامل مع كافة المشكلات والحالات الفردية بالمدارس ومواجهة الظواهر السلبية وحماية النشء ،وذلك ضمن خطة الوزارة_ بقيادة الوزير السيد:محمد عبد اللطيف_للارتقاء بالمستوى المهني وإعداد كوادر فنية قادرة على التخطيط والتنفيذ لكافة أطراف المنظومة

فيما أضاف مدير عام الشؤون التنفيذية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بعقد هذه اللقاءات لتطوير الأداء ورفع كفاءة كافة العاملين في المنظومة التعليمية

من جهته أشار موجه عام التربية الاجتماعية بأنه تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والاهتمام بتنظيم الندوات واللقاءات التي تهدف إلى الوقاية من الظواهر السلبية التي ظهرت بالمجتمع إلى جانب تفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي وتفعيل دور مجالس الأمناء والاشتراك في الأنشطة المدرسية

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

غزة

صلاح عبد العاطي: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة رغم وقف إطلاق النار

بث مباشر

بث مباشر| طلب عاجل من أحمد موسى للمواطنين

آليات الاحتلال

مسئول عسكري إسرائيلي: حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم ضد قوات الجيش

بالصور

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

