تعليم ببني سويف تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. صور

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني"بقيادة وكيل الوزارة أمل الهواري "،الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية ، وذلك بحضور : مدير عام الشؤون التنفيذية الدكتور ربيع محمد ، وموجه عام التربية الاجتماعية عادل جابر ، وموجه أول المديرية حجاج عطية

أشارت وكيل الوزارة إلى أن الملتقى _الذي يتم عقده لأول مرة _يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني للموجهين واعداد كوادر فنية قادرة على التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس وكيفية التعامل مع كافة المشكلات والحالات الفردية بالمدارس ومواجهة الظواهر السلبية وحماية النشء ،وذلك ضمن خطة الوزارة_ بقيادة الوزير السيد:محمد عبد اللطيف_للارتقاء بالمستوى المهني وإعداد كوادر فنية قادرة على التخطيط والتنفيذ لكافة أطراف المنظومة

فيما أضاف مدير عام الشؤون التنفيذية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بعقد هذه اللقاءات لتطوير الأداء ورفع كفاءة كافة العاملين في المنظومة التعليمية

من جهته أشار موجه عام التربية الاجتماعية بأنه تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والاهتمام بتنظيم الندوات واللقاءات التي تهدف إلى الوقاية من الظواهر السلبية التي ظهرت بالمجتمع إلى جانب تفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي وتفعيل دور مجالس الأمناء والاشتراك في الأنشطة المدرسية