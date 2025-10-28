قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محافظات

السكرتير العام لبني سويف يناقش إجراءات تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي بنظام MBR

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة بعض المقترحات العملية لضمان استدامة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام MBR، وذلك بحضور: الدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة للبيئة ،  علي يوسف رئيس مركز بني سويف ،  شوقي هاشم رئيس مركز ناصر،  أمل عزوز وكيل مديرية التضامن،  وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،ومديري ومسؤولى إدارات الشؤون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري  الشؤون القانونية، والحسابات بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة  لتوفير بعض المتطلبات والتغلب على المعوقات  التي تواجه تشغيل المحطات بقرى "البساتين ،صفط الغربية ،سيد عبد القادر"بمراكز بني سويف ،ناصر والواسطى،خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لأعمال التشغيل والصيانة، وطرح عددًا من الآليات المقترحة التي تضمن استمرارية الخدمة، من بينها:تفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية ، والجمعيات الأهلية لضمان استدامة خدمات الصرف الصحي في القرى المستفيدة.

تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين الجهات الشريكة من الوحدات المحلية والتضامن ومؤسسة نهضة بني سويف ، تحت إشراف المحافظة ،يتضمن وضع وتنفيذ آلية لضمان انتظام أعمال التحصيل لتوفير متطلبات  الصيانة ومصاريف التشغيل ، بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين بالقرى المستهدفة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

