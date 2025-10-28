السكرتير العام لبني سويف يناقش إجراءات تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي بنظام MBR

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة بعض المقترحات العملية لضمان استدامة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام MBR، وذلك بحضور: الدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة للبيئة ، علي يوسف رئيس مركز بني سويف ، شوقي هاشم رئيس مركز ناصر، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،ومديري ومسؤولى إدارات الشؤون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري الشؤون القانونية، والحسابات بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتوفير بعض المتطلبات والتغلب على المعوقات التي تواجه تشغيل المحطات بقرى "البساتين ،صفط الغربية ،سيد عبد القادر"بمراكز بني سويف ،ناصر والواسطى،خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لأعمال التشغيل والصيانة، وطرح عددًا من الآليات المقترحة التي تضمن استمرارية الخدمة، من بينها:تفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية ، والجمعيات الأهلية لضمان استدامة خدمات الصرف الصحي في القرى المستفيدة.

تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين الجهات الشريكة من الوحدات المحلية والتضامن ومؤسسة نهضة بني سويف ، تحت إشراف المحافظة ،يتضمن وضع وتنفيذ آلية لضمان انتظام أعمال التحصيل لتوفير متطلبات الصيانة ومصاريف التشغيل ، بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين بالقرى المستهدفة.