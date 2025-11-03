محافظ بني سويف: إزالة 700حالة ضمن الموجة الـــ 27 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر 2025 وحتى 30 من نفس الشهر"وصل إلى 723 حالة (232 حالة أملاك دولة+ 491 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر الجاري وتقرر مدها فترتها حتى نهاية الشهر المُقبل.