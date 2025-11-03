قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراء أول عملية حقن مجهري بمستشفيات جامعة بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إجراء أول عملية حقن مجهري بالمركز الطبي التخصصي بمستشفيات الجامعة، وذلك بعد إعادة تجهيز الوحدة وتطويرها لتواكب أحدث التقنيات الطبية في مجال الإخصاب المساعد.

جرت العملية بإشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه،  والدكتورة إيمان زين العابدين، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمد ناجي، استشاري التوليد بالقسم، والدكتور حمادة عشري، مدير المركز الطبي التخصصي، و محمد سليم، أمين عام الجامعة.
 

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة داخل المستشفيات الجامعية هو تخفيف العبء المادي عن المرضى، حيث يتم تقديمها بأسعار رمزية لا تزيد عن 40٪ من تكلفتها في المراكز الخاصة، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الأسر لتحقيق حلم الإنجاب. وأوضح أن وحدة الحقن المجهري قد شهدت مؤخرًا إقبالًا متزايدًا من المرضى نتيجة للتوسع في التجهيزات الحديثة التي تمت إضافتها، وتطبيق بروتوكولات علاجية دقيقة ومخصصة تتناسب مع طبيعة كل حالة على حدة.

وأكد أن هذه التطورات التقنية والعلاجية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع نسب النجاح المحققة داخل الوحدة، ونجحت في جلب السعادة لعدد كبير من الأسر.

في سياق متصل، كشف رئيس الجامعة عن تفاصيل أول عملية حقن مجهري ناجحة منذ استئناف العمل بالوحدة، موضحًا أنها أُجريت لمريضة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا كانت قد عانت من محاولات سابقة غير موفقة في مراكز أخرى.

وأشار إلى أن المريضة تلقت متابعة دقيقة ومستمرة داخل الوحدة استمرت لثلاثة أسابيع قبل إجراء عملية السحب التي تمت بنجاح تام، ليتكلل هذا الجهد الطبي بتحقيق حلم الأمومة لها. ويؤكد هذا النجاح التزام المستشفيات الجامعية بتقديم رعاية صحية متقدمة بتكاليف ميسورة، مما يجعلها منارة أمل للكثيرين.

كما وجه الدكتور طارق علي، الشكر لكل من الدكتور هاني حامد، والدكتور عماد البنا، وجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية بوحدة الحقن المجهري والمركز الطبي التخصصي، مثمّنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الطبي الهام.

 وأكد رئيس الجامعة علي أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير أحدث التقنيات لخدمة أهالي بني سويف والمحافظات المجاورة.

كما أعرب الدكتور هاني حامد، عن فخره بهذا النجاح الذي يعكس الريادة الطبية للمستشفيات الجامعية وقدرتها على تقديم أرقى مستويات الرعاية المتخصصة.

وأكد الدكتور حامد أن تطوير وحدة الحقن المجهري يأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لتعزيز الخدمات الطبية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الوحدة ستواصل العمل بأقصى طاقتها لتقديم الدعم اللازم للمرضى ومساعدتهم في التغلب على صعوبات الإنجاب.

وأكد على التزام المستشفيات بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في جميع الإجراءات الطبية لضمان سلامة ونجاح العمليات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي الإقليم.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

