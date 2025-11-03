أوقاف بني سويف تفتتح الأسبوع الثقافي بإدارة إهناسيا

افتتح الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف، اليوم، فعالياتَ الأسبوع الثقافي بإدارة إهناسيا، الذي جاء تحت عنوان "إكرام السائح"، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي لوزارة الأوقاف، وبحضور عددٍ من الأئمة والدعاة، وقيادات الإدارة، وجمعٍ من أهالي المركز.

وأكد قبيصي خلال كلمته أن الإسلام حثَّ على حسن معاملة الزائرين والضيوف من أي جنسية أو ديانة، وأن إكرام السائح صورةٌ من صور الأخلاق الإسلامية الراقية التي تعكس سماحة الدين وعدله، مشيرًا إلى أن السائح حين يرى فينا حسن الخلق وحفاوة الاستقبال، فإنه ينقل للعالم أجمل صورة عن وطننا وديننا.

كما تناولت الندوة أهمية نشر الوعي السياحي والديني، ودور الأئمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوجيه الناس إلى السلوك القويم الذي يعكس الوجهَ الحضاريَّ لمصر بلدِ الأمن والأمان.

واختُتم اللقاء بتأكيد مدير المديرية ضرورةَ استمرار مثل هذه الأسابيع الثقافية التوعوية في مختلف الإدارات، تعزيزًا لقيم التسامح والتعاون، وتنميةً لروح الانتماء والاحترام المتبادل بين الشعوب.