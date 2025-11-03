بني سويف.. بحث توسعة مسجد السيدة حورية ضمن أعمال التطوير

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،اجتماعاً ،لمتابعة سير أعمال تطوير مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، وذلك بحضور:الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف بمديرية الأوقاف، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ياسر محمود من منطقة الآثار، المهندس كريم محمد _مؤسسة مساجد، والمعنيين من إدارتي الشؤون القانونية والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة

تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة مساجد آل البيت،حيث تتضمن الأعمال تطوير البنية التحتية والواجهات، والزخارف،والمرافق، وأعمال الخشب والرخام، والأثاث، وأنظمة الصوت والضوء، بالإضافة للخدمات المتكاملة التي سيتم توفيرها للمصلين والزائرين، والتي رُوعي فيها الحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية من أجل الحفاظ على الطابع الديني والأثري للمسجد.

كما تم مناقشة الآليات القانونية اللازمة للسير في إجراءات ضم مساحة جانبية مُتاخمة للمسجد ودراسة أنسب السبل للاستفادة من تلك المساحة باستغلالها في نقل حمامات المسجد إليها لتوسعة صحن المسجد،حيث وجه السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع بحضور الجهات الشريكة من الأوقاف والمؤسسة وإدارة المسجد والإدارات المعنية بالديوان العام لدراسة تلك الآليات من كافة النواحي واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، بجانب التأكيد على تكثيف الأعمال داخل المسجد،حيث يجري العمل في صحن المسجد والواجهات الخارجية والمأذنة

تجدر الإشارة إلى أن مسجد السيدة حورية، يعد أحد أبرز وأقدم المساجد الموجودة بالمحافظة ، أنشأه محمد إسلام بك وأتمه من بعده ولده عثمان عام 1233هـ كما هو منقوش أعلى كتلة المدخل بالواجهة الرئيسية للمسجد. وهو مكان ذو طابع ديني وثقافي عميق في نفوس أبناء المحافظة وزوراها من مختلف أنحاء مصر، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى المحافظة للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه يمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة، حيث يتميز بالتصميم المعماري والثراء الزخرفي، إذ لا يعد مسجداً فقط وإنما مجموعة ضريحية للسيدة حورية بالإضافة إلى تركيبتين خشبيتين لأتباع السيدة حورية وهما الشيخ يوسف والشيخ سعد.