الإسكان: جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بمشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

زف اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، خبر سار لحاجزى مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ، والسادس من أكتوبر.

وقال اللواء وليد البارودي ، خلال استضافته ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة ، من تقديم الإعلامية منى العمدة ، والذي يذاع على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، إنه تم حل جميع مشاكل المرافق .



وشدد البارودي على أهمية الإستماع إلى مشاكل واحتياجات الفائزين بالوحدات السكنية داخل مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة و أكتوبر ، معرباً عن استعداد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للتعاون مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية ومستدامة لجميع مشاكلهم.

وقام اللواء وليد البارودي ، بوضع جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بجميع المشروعات في المدن الجديدة، خاصة في القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر.