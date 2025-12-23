قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رياضة الوادى الجديد تعلن شروط قبول لاعبين جدد ضمن المشروع القومي للموهبة

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد – إدارة الأداء الرياضي ( المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي) عن فتح باب القبول للاعبين الجدد، وذلك حتى 17 يناير 2026.

وذلك لانتقاء عناصر متميزة للانضمام إلى المشروعت حت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

أقسام منافسات الألعاب الرياضية

وتضمنت أقسام المنافسات في الألعاب التالية، وفقًا للفئات العمرية المحددة:
🔹 رفع الأثقال: من مواليد 2013 إلى 2015
🔹 ألعاب القوى: من مواليد 2013 إلى 2015
🔹 تنس الطاولة: من مواليد 2015 إلى 2017، والمتميزون من مواليد 2018 إلى 2021

🔹 شروط التقديم :
يشترط إجراء الفحوصات الطبية من خلال إحدى الجهات التالية: مستشفيات مديريات الصحة بالمحافظات، هيئة التأمين الصحي، أو وحدات الطب الرياضي.

🔹 الفحوصات الطبية المطلوبة :
صورة دم كاملة (CBC – CRP)، تحليل سكر تراكمي، قياس فيتامين D، قياس نسبة الكالسيوم في الدم، رسم قلب (ECG)، وفحص إيكو (Echo).

🔹للاستعلام والتواصل:
* الدكتور علاء عيد يونس ( 01285582014 )
* الدكتور أحمد العيسوي ( 01210332919 - 01101066954 )
. كابتن محمد يونس ( 01288106882 )
* كابتن أحمد عبد الوهاب ( 01208778573 )
* كابتن محمود فريد – كابتن محمود جمال
01207455469

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد رياضة الوادى الجديد

