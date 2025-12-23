قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استمرار تصفيات كرة القدم ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية بقطاع الداخلة

فعاليات التصفيات
فعاليات التصفيات
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن استكمال فعاليات المشروع القومي “أولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة”، من خلال منافسات كرة القدم بقطاع الداخلة، وذلك في إطار دعم الدولة للرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

نتائج تصفيات قطاع الداخلة

وشهدت منافسات قطاع الداخلة إقامة عدد من المباريات وجاءت النتائج على النحو التالي:
• فوز فريق الراشدة على فريق الشيخ والي بنتيجة 4 / 0.
• فوز فريق المعصرة على فريق أسمنت بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.
• إقامة مباراة نهائي المجموعة بين فريقي الراشدة والمعصرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.
• فوز فريق المعصرة بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وبهذه النتيجة تأهل فريق المعصرة متصدرًا للمجموعة الأولى ضمن منافسات المرحلة الحالية من الأولمبياد.

وقال محمد فكرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة،  أن هذه الفعاليات ضمن خطة الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بالمحافظات الحدودية، وإتاحة فرص التنافس المنظم أمام فرق مراكز الشباب، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل البطولة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشباب والرياضة

