قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض خطتها للنقل المستدام في مؤتمر TransMEA 2025

اقتصادية قناة السويس تشارك في جلسة “النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنقل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة”
اقتصادية قناة السويس تشارك في جلسة “النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنقل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة”
محمد الغزاوى

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجلسة النقاشية بعنوان "النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنَقُّل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة" (Future-Ready Transportation: Designing Resilient, Sustainable Mobility Networks for the Next Generation)، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة للشرق الأوسط وإفريقيا (TransMEA 2025)، والتي تناولت سُبل تصميم شبكات نقل مستدامة ومرنة تواكب تطورات المستقبل في مجالات البنية التحتية الذكية والمواصلات الحديثة.

ومثّل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجلسة الربان أحمد جمال متولي، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، بمشاركة نخبة من مسؤولي كبرى الشركات العالمية والإقليمية، من بينهم  مارتن فوجور، رئيس شركة Alstom لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، و ليون سوليه، الرئيس التنفيذي لمشروعات Turnkey Siemens Mobility لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة Orascom Construction، والدكتور إسماعيل شاكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Shaker Consultancy Group، و عبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة AD Ports Group.

وخلال الجلسة، أكد الربان أحمد جمال متولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير بنية تحتية حديثة تدعم منظومة النقل المستدام والخدمات اللوجستية المتقدمة، من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ التابعة للهيئة لتسهيل حركة البضائع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

اقتصادية قناة السويس تشارك في جلسة “النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنقل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة”

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تضع التحول نحو النقل الأخضر ضمن أولويات خططها المستقبلية، من خلال تبنّي حلول ذكية وصديقة للبيئة داخل الموانئ والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتحول نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في فعاليات TransMEA 2025 من خلال جناحها في صالة (2)  جناح رقم (2E9)، والذي يعرض مشروعاتها في مجالات الموانئ الذكية، المناطق الصناعية، الخدمات اللوجستية، والطاقة الخضراء، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنوعة ضمن نطاقها الجغرافي.

السويس النقل قناة السويس اقتصادية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها

حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها.. الإفتاء توضح

محاضرة مفتى الجمهورية

ست وصايا من مفتي الجمهورية لطلاب محافظة قنا لمواجهة الشائعات

ذكرى ميلاد العلامة علي الضباع

الأعلى للشئون الإسلامية يحيي ذكرى ميلاد علي الضباع شيخ المقارئ المصرية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد