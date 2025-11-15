قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارقد بسلام.. الراحل محمد صبري نجم الزمالك يلحق برفاقه فى الملاعب
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
محافظات

الفنان عبد الرحيم حسن يعلن مواعيد اختبارات مسابقة “بورسعيد أرض المواهب”

محمد الغزاوى

أعلن الفنان عبد الرحيم حسن رئيس مسابقة بورسعيد أرض المواهب، عن بدء اختبارات المسابقة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري وذلك يوميًا من الساعة 5 مساء حتى 10 مساء في مختلف مجالات المسابقة الفنية المتنوعة.

في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الإبداع وتمكين المواهب الشابة، وتحت رعاية اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، لدعم المسابقات الفنية والثقافية التي تستهدف اكتشاف الموهوبين من أبناء المحافظة.
 

وأكد محافظ بورسعيد علي توفير المحافظة كافة سبل لمسابقة بورسعيد أرض المواهب ودعم الطاقات الشبابية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الفنية التي تسهم في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وأوضح رئيس المسابقة أماكن انعقاد الاختبارات على النحو التالي:
مسابقة الغناء: مسرح كلية التربية النوعية.
مسابقة العزف الموسيقي: مكتبة مصر العامة بحي العرب.
مسابقة المذيعين: داخل استوديو إذاعة بورسعيد بمبنى محافظة بورسعيد.
مسابقة الشعر وفن الإلقاء: نادي العمال الرياضي بحي الشرق.
مسابقة التمثيل: مكتبة الطفل بحي الشرق.
مسابقة الفنون الشعبية والباليه: مكتبة الزهور.

وأكد الفنان عبد الرحيم حسن أنه تم  التواصل مع المتسابقين لتحديد الأعداد اليومية وترتيب مواعيد الاختبارات وفقًا للكشوف المسجلة بما يضمن حسن التنظيم وسلاسة إجراءات التصفية.

وأشار إلى أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب التي تُقام بدعم ورعاية اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، هي فرصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة وتنميتها، ودفعها نحو مسارها الصحيح في الساحة الفنية والثقافية.

