أعلن الفنان عبد الرحيم حسن رئيس مسابقة بورسعيد أرض المواهب، عن بدء اختبارات المسابقة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري وذلك يوميًا من الساعة 5 مساء حتى 10 مساء في مختلف مجالات المسابقة الفنية المتنوعة.

في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الإبداع وتمكين المواهب الشابة، وتحت رعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، لدعم المسابقات الفنية والثقافية التي تستهدف اكتشاف الموهوبين من أبناء المحافظة.



وأكد محافظ بورسعيد علي توفير المحافظة كافة سبل لمسابقة بورسعيد أرض المواهب ودعم الطاقات الشبابية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الفنية التي تسهم في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وأوضح رئيس المسابقة أماكن انعقاد الاختبارات على النحو التالي:

مسابقة الغناء: مسرح كلية التربية النوعية.

مسابقة العزف الموسيقي: مكتبة مصر العامة بحي العرب.

مسابقة المذيعين: داخل استوديو إذاعة بورسعيد بمبنى محافظة بورسعيد.

مسابقة الشعر وفن الإلقاء: نادي العمال الرياضي بحي الشرق.

مسابقة التمثيل: مكتبة الطفل بحي الشرق.

مسابقة الفنون الشعبية والباليه: مكتبة الزهور.

الفنان عبد الرحيم حسن يعلن مواعيد اختبارات مسابقة “بورسعيد أرض المواهب”

وأكد الفنان عبد الرحيم حسن أنه تم التواصل مع المتسابقين لتحديد الأعداد اليومية وترتيب مواعيد الاختبارات وفقًا للكشوف المسجلة بما يضمن حسن التنظيم وسلاسة إجراءات التصفية.

وأشار إلى أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب التي تُقام بدعم ورعاية اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، هي فرصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة وتنميتها، ودفعها نحو مسارها الصحيح في الساحة الفنية والثقافية.