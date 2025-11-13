بالصور | محافظ بورسعيد : أهمية تكثيف الوعي البيئي ومواصلة دعم المبادرات الشبابية

افتتح اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات معرض "العودة للجذور" الذي تنظمه مؤسستا «فوتوبيا» و«وورلد برس فوتو» بحديقة فريال بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP2025 بالبرازيل، بحضور نخبة من الفنانين والمصورين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي.

وشهد الافتتاح حضور وفد رفيع من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة، ضم كلاً من:السيدة إيفا ويتمان نائب سفير المملكة الهولندية بالقاهرة ، والسيدة سالي برسوم مستشار الدبلوماسية العامة بالسفارة والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق و الدكتورة علا نصر وكيل وزارة السياحة ببورسعيد

حيث أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة بين مصر والمملكة الهولندية، وللتعاون الثقافي والفني الذي يجسد روح التفاهم والصداقة بين البلدين.

وأكد اللواء محب حبشي خلال كلمته أن استضافة بورسعيد لهذا الحدث العالمي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق سياسات واضحة للحد من الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ومبادرة "حياة كريمة خضراء"

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن محافظة بورسعيد تمثل نموذجاً للمحافظات الصديقة للبيئة بفضل ما تشهده من مشروعات رائدة في تدوير المخلفات، وتطوير منظومة النظافة، والتوسع في المسطحات الخضراء، واستخدام الإنارة الذكية، إلى جانب تطبيق منظومة الصرف الصناعي بالمناطق الاستثمارية لحماية البيئة البحرية.

وأضاف اللواء محب حبشي أن الفن والتصوير الوثائقي يلعبان دوراً محورياً في تشكيل وعي المجتمعات بقضايا البيئة والمناخ، مشيداً بدور مؤسستي فوتوبيا وورلد برس فوتو في استخدام الفن كأداة للتوعية وتحفيز التفكير الإيجابي تجاه حماية الكوكب.

كما أكد أن المحافظة تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع المدارس والجامعات على المشاركة في الأنشطة الخضراء، إلى جانب دعم أفكار المشروعات الصغيرة في مجالات إعادة التدوير والطاقة النظيفة.

وفي ختام كلمته، أعرب اللواء محب حبشي عن ترحيبه بجميع المشاركين في المعرض، مؤكداً أن بورسعيد ستظل مدينة المبادرات الرائدة، ومركزاً للإبداع والفكر الواعي، ورسالة أمل نحو مستقبل أكثر آمان للأجيال القادمة.