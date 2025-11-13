نائب محافظ بورسعيد يواصل متابعته الميدانية لجهود رفع وسحب آثار الأمطار | صور

واصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولاته الميدانية، اليوم، لمتابعة أعمال رفع وسحب آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بسرعة التعامل مع تجمعات المياه في مختلف المناطق، لضمان السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

نائب محافظ بورسعيد يواصل متابعته الميدانية لجهود رفع وسحب آثار الأمطار

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة، حيث تفقد نائب المحافظ مواقع العمل بعدد من الأحياء، و تابع جهود الفرق الميدانية في شفط المياه باستخدام سيارات ومعدات الصرف والنافوري والناقلات.

وشدد نائب محافظ بورسعيد خلال جولته على تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات، والتواجد الميداني الدائم لرؤساء الأحياء ومسؤولي المرافق، والمتابعة المستمرة لحالة الطقس وسرعة التحرك الفوري لأي بلاغات أو تجمعات مياه بالمناطق المختلفة.