رئيس مدينة بورفؤاد يستعرض الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعا موسعا، لمناقشة استعدادات المدينة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بحضور الأستاذ محمد رفعت سكرتير المدينة ، وعدداً من مديري الإدارات .

أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بما تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية من نجاح وتنظيم، مؤكدا أن هذا النموذج المشرف يعكس وعي الأجهزة التنفيذية بالمدينة، مطالباً بمواصلة الجهد والتكاتف لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب

وأصدر الدكتور إسلام بهنساوي سلسلة من التوجيهات للأجهزة المعنية بتجهيز المقار الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار مزودة بمقاعد وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتطهير قبل وأثناء الانتخابات، وتواجد طواقم المرافق على مدار 24 ساعة.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد بالتنسيق مع قسم المرور بوضع خطة متكاملة لتيسير حركة المواطنين في محيط اللجان، مع رفع درجة الاستعداد بعناصر الحماية المدنية للتعامل السريع مع أي بلاغ أو طارئ، وتعيين خدمات ثابتة أمام المنشآت الحيوية ومقار اللجان الانتخابية.

وكلف الدكتور إسلام بهنساوي إدارة بورفؤاد التعليمية بتجهيز المدارس المستخدمة كمقار انتخابية وإخلائها خلال يومي التصويت، وتخصيص الدور الأرضي لكبار السن، مع تأمين المرافق وصيانة خطوط الاتصال.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لإظهار الصورة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن أبناء بورفؤاد دائمًا في طليعة المشاركين في دعم الوطن وبناء مستقبله.