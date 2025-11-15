قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يستعرض الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب القادمة
محمد الغزاوى

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعا موسعا، لمناقشة استعدادات المدينة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر ضمن محافظات المرحلة الثانية،  وذلك بحضور الأستاذ محمد رفعت سكرتير المدينة ، وعدداً من مديري الإدارات .

أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بما تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية من نجاح وتنظيم، مؤكدا أن هذا النموذج المشرف يعكس وعي الأجهزة التنفيذية بالمدينة، مطالباً بمواصلة الجهد والتكاتف لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب

وأصدر الدكتور إسلام بهنساوي سلسلة من التوجيهات للأجهزة المعنية بتجهيز المقار الانتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار مزودة بمقاعد وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتطهير قبل وأثناء الانتخابات، وتواجد طواقم المرافق على مدار 24 ساعة.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد بالتنسيق مع قسم المرور بوضع خطة متكاملة لتيسير حركة المواطنين في محيط اللجان، مع رفع درجة الاستعداد بعناصر الحماية المدنية للتعامل السريع مع أي بلاغ أو طارئ، وتعيين خدمات ثابتة أمام المنشآت الحيوية ومقار اللجان الانتخابية.

وكلف الدكتور إسلام بهنساوي إدارة بورفؤاد التعليمية بتجهيز المدارس المستخدمة كمقار انتخابية وإخلائها خلال يومي التصويت، وتخصيص الدور الأرضي لكبار السن، مع تأمين المرافق وصيانة خطوط الاتصال.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لإظهار الصورة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن أبناء بورفؤاد دائمًا في طليعة المشاركين في دعم الوطن وبناء مستقبله.

بورفؤاد بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

