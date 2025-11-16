شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم طلاب مدرسة الأمين الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية فعاليات مبادرة التشجير التي نُفذت بالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية ونادي روتاري بورسعيد، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي البيئي داخل مدارس المحافظة.

وأشاد الغرباوي بجهود إدارة المشاركة المجتمعية تحت قيادة الدكتورة ريهام العيوطي في تنفيذ مبادرة السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والهادفة إلى تشجير مدارس المحافظة وتوعية الطلاب بأهمية تطبيق معايير السلامة البيئية والمناخية من خلال زراعة الأشجار داخل المدارس.

بورسعيد | الغرباوي يشارك طلاب مدرسة الأمين الابتدائية زراعة شتلات "البونسيانا"

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة في رفع وعي الطلاب بقيمة التشجير ودوره في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا على أن مشاركة الطلاب في عمليات الزراعة تغرس في نفوسهم روح الانتماء والمسئولية، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل المؤسسات التعليمية.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد الشكر لنادي روتاري بورسعيد برئاسة الأستاذ خالد صقر على دعمه لتنفيذ المبادرة التي تستهدف غرس وزراعة مائة شتلة من أشجار البونسيانا بهدف التظليل والزينة داخل مدارس المحافظة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور الأستاذة أميرة عبداللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية، والأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية، والأستاذ محمد بدوي مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ محمد كمال مدير مدرسة الأمين الابتدائية،

والأستاذة الدكتورة راوية رزق والأستاذة شيماء بهير،والمهندس محمد حيدر أعضاء نادي روتاري بورسعيد ومديري المدارس المستهدفة من المبادرة.

وشملت مبادرة التشجير عددًا من مدارس المحافظة من بينها مدرسة أسامة الشربيني الأساسية، والمدرسة التكنولوجية العسكرية المتقدمة، ومدرسة القابوطي الابتدائية، ومدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في إطار حرص تعليم بورسعيد على تعزيز دور الطلاب في حماية البيئة وتنمية ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء داخل المدارس.