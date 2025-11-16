قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. الغرباوي يشارك طلاب مدرسة الأمين الابتدائية زراعة شتلات "البونسيانا"

الغرباوي يشارك طلاب مدرسة الأمين الابتدائية زراعة شتلات "البونسيانا"
الغرباوي يشارك طلاب مدرسة الأمين الابتدائية زراعة شتلات "البونسيانا"
محمد الغزاوى

شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم طلاب مدرسة الأمين الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية فعاليات مبادرة التشجير التي نُفذت بالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية ونادي روتاري بورسعيد، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي البيئي داخل مدارس المحافظة.

وأشاد الغرباوي بجهود إدارة المشاركة المجتمعية تحت قيادة الدكتورة ريهام العيوطي في تنفيذ مبادرة السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والهادفة إلى تشجير مدارس المحافظة وتوعية الطلاب بأهمية تطبيق معايير السلامة البيئية والمناخية من خلال زراعة الأشجار داخل المدارس.

بورسعيد | الغرباوي يشارك طلاب مدرسة الأمين الابتدائية زراعة شتلات "البونسيانا"

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد    أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة في رفع وعي الطلاب بقيمة التشجير ودوره في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا على أن مشاركة الطلاب في عمليات الزراعة تغرس في نفوسهم روح الانتماء والمسئولية، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل المؤسسات التعليمية.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد الشكر لنادي روتاري بورسعيد برئاسة الأستاذ خالد صقر على دعمه لتنفيذ المبادرة التي تستهدف غرس وزراعة مائة شتلة من أشجار البونسيانا بهدف التظليل والزينة داخل مدارس المحافظة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور الأستاذة أميرة عبداللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية، والأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية، والأستاذ محمد بدوي مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ محمد كمال مدير مدرسة الأمين الابتدائية،
والأستاذة الدكتورة راوية رزق والأستاذة شيماء بهير،والمهندس محمد حيدر أعضاء نادي روتاري بورسعيد ومديري المدارس المستهدفة من المبادرة.

وشملت مبادرة التشجير عددًا من مدارس المحافظة من بينها مدرسة أسامة الشربيني الأساسية، والمدرسة التكنولوجية العسكرية المتقدمة، ومدرسة القابوطي الابتدائية، ومدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في إطار حرص تعليم بورسعيد على تعزيز دور الطلاب في حماية البيئة وتنمية ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء داخل المدارس.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

أمل مبدي

أمل مبدي: التسامح ليس شعارًا… بل قوة تصنع الإنسان والمجتمع

هاني قشطة

مدرب منتخب مصر للكوميتيه: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه 2025.. ونطالب الجماهير بالمؤازرة

الأهلي

اتحاد السلة يعلن موعد مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد