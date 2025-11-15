تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على طريق ترعة السلام جنوب بورسعيد

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد تنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على طريق ترعة السلام بمنطقة جنوب بورسعيد تحت إشراف الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الطريق بدء أعمال وضع الأعمدة وتثبيت الكشافات الحديثة، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية بما يضمن توفير إضاءة قوية على مدار ساعات الليل دون تحميل الشبكة الكهربائية أي أعباء إضافية. ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية وتعزيز عوامل الأمان على محاور الحركة الرئيسية جنوب المحافظة.

وأكدت الأجهزة المختصة أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد، على أن يتم الانتهاء من تركيب الكشافات على امتداد الطريق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الإضاءة ويخدم القرى والتجمعات الزراعية والمشروعات التنموية بالمنطقة.

ويعد مشروع الإضاءة بالطاقة الشمسية أحد المشروعات التي تتبناها محافظة بورسعيد لتعميم استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في الطاقة المتجددة.