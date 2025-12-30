قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
محافظات

تشغيل تجريبي لمشروع ساحة انتظار النقل الثقيل في طابا

خالد مبارك
خالد مبارك
أ ش أ

تفقد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، اليوم الثلاثاء، ساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، حيث وجّه باستمرار الاستعدادات وبدء التشغيل التجريبي للمشروع، وذلك بحضور رئيس مدينة طابا وعدد من القيادات التنفيذية والمديرين المختصين.


وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز عوامل السلامة على الطرق، وتطبيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تم عرضها على السيد الرئيس.


وأوضح أن مشروع ساحة انتظار النقل الثقيل بطابا يقام على مرحلتين، الأولى على مساحة 64 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 50 ألف متر مربع، ويشمل ساحة انتظار مجهزة للنقل الثقيل بكامل خدماتها، إلى جانب منطقة مخازن ملحقة بالمشروع، وساحة انتظار لسيارات الملاكي والسيارات السياحية تشمل خدمات متنوعة مثل مطاعم، وخدمات إصلاح وصيانة السيارات.


كما يأتي المشروع ضمن المشروعات القومية الداعمة لمنظومة النقل العابرة للقارات والدول، ويُنفذ بالجهود الذاتية للمحافظة، بهدف منع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، وتقليل مخاطر الحوادث والتعرض لمخاطر السيول، حيث تستوعب المرحلة الأولى نحو 600 شاحنة نقل ثقيل، إضافة إلى ساحة انتظار لسيارات الملاكي تستوعب 50 سيارة، ويوفر المشروع قرابة 100 فرصة عمل مباشرة، دعمًا للتنمية المحلية وتعزيز فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.


وخلال الجولة، أصدر المحافظ عدة توجيهات شملت دعوة لجنة وزارة الموارد المائية والري، المقرر مرورها على مدينتي شرم الشيخ ودهب، للمرور على ساحة انتظار النقل الثقيل بطابا، ودراسة الموقف ميدانيًا وعرض الطلبات والملاحظات الخاصة بالمشروع عليها.


كما وجّه المحافظ بتركيب عدد (2) عمود إنارة «هاي ماست» ضمن المرحلة الأولى من المشروع لتعزيز الإضاءة ورفع معدلات الأمان داخل الساحة، خاصة خلال فترات التشغيل الليلية.. مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والمدينة، لبحث وتحديد خط المياه الوارد للقرية، وموقف العدادات الموجودة على الطريق، بما يضمن انتظام واستدامة الخدمات الأساسية بالموقع.


كما كلف المحافظ، رئيس مدينة طابا بالبدء في إجراءات التحصيل بالساحة اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للمشروع.

محافظ جنوب سيناء طابا منظومة النقل

