وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا

قال وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر المقبل سيتم افتتاح أول مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية بالعين السخنة.

أضاف "جمال الدين" خلال مؤتمر صحفي اليوم، العام الحالى يعد عاما استثنائيًا فى تحقيق المشروعات والانجازات بمسيرة الهيئة.

وتابع قائلا :" نشيد برؤية الرئيس السيسي فى إنشاء المنطقة الصناعية بالعين السخنة رغم التحديات ، حيث جذب العديد من الاستثمارات والتى تدعم اقتصاد الدولة.

أشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد يصنف كأول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا.