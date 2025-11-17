محافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنشآت الثقافية

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة خلال زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالبنية الثقافية بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الثقافة خلال زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الثقافية

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الثقافة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الثقافية ودورها في نشر الوعي والفنون وإتاحة الخدمات الثقافية لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الثقافة والإبداع في مختلف المحافظات.

وتتضمن الزيارة تفقد عدد من المنشآت والمواقع الثقافية ببورسعيد، و متابعة خطط التطوير، إلى جانب مناقشة جهود تعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم الحراك الثقافي والفني.