محافظات

ننشر نص كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية فى افتتاح محطات شرق بورسعيد

صورة من احتفالية افتتاح محطات شرق بورسعيد
صورة من احتفالية افتتاح محطات شرق بورسعيد
محمد الغزاوى

حصلت صدى البلد ، على نص الكلمة التى القاها وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل افتتاح محطات ميناء شرق .

وجاء نص كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية
السيدات والسادة
الحضور الكريم
أود أن أعبر عن سعادتي والعاملين بالهيئة بتشريف سيادتكم، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعتبر احتفالًا بما تحقق وإعلانًا عن مرحلة جديدة من التنمية، وإنه من دواعي فخرنا أن هذه الزيارة تتزامن مع عام 2025، الذي يمثل عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عام الحصاد، لما أنجزته الدولة من مشروعات لتجهيز البنية التحتية والمرافق، حيث شهدت الهيئة افتتاح العديد من المشروعات، في كافة المناطق الصناعية والموانئ التابعة خلال هذا العام، كما نعتز بأن تشهد سيادتكم اليوم، ما حققته الهيئة خلال 10 سنوات، من هنا من قلب سيناء الغالية، في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وتحديدًا ميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح الميناء الأول إفريقيًّا والثالث عالميًّا، بمؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، كأحد الإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة.

سيادة الرئيس


نشعر بالامتنان العميق للرؤية الحكيمة لسيادتكم بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015، ذلك القرار الذي كان حلمًا للمصريين في وقتٍ عصيب، كانت تخوض فيه مصر معاركها بشرف على جبهتين، فكانت هناك يدٌ تؤمن الدولة وتحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، ويدٌ تبني من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن.

كما نتقدم بالشكر لمعالي رئيس الوزراء والسادة الوزراء وكافة الجهات المعنية بالدولة، على كل ما بذلته الدولة بكامل مؤسساتها، لتطوير وتأمين الموانئ والبنية التحتية والمرافق، من القطار السريع وشبكة الطرق والأنفاق التي ربطت شرق القناة بغربها، ومشروعات الطاقة التي هي عَصَب الصناعة والاستثمار، ومحطات رفع وتحلية المياه، وشبكات الاتصالات، وغيرها من المشروعات الحيوية، التي كانت الأساس والحافز غير المباشر لجذب الاستثمار، واكتساب ثقة مجتمعات المال والأعمال العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ينبغي أن نتوجه بالشكر لشركاء النجاح، من المطورين الصناعيين، ومشغلي الموانئ العالميين، والمستثمرين، على مشاركتهم لنا الحلم الذي عشناه معًا، أن تصبح هذه المنطقة وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، وهو ما يتجلى في الاستثمارات المتنوعة الموجودة بالمنطقة من مختلف دول العالم.

كما أتوجه بالشكر للسادة رؤساء الهيئة السابقين، على ما بذلوه من جهود منذ بداية عمل الهيئة، والشكر كذلك للعاملين بالهيئة والشركات التابعة، الذين ساهموا بعزيمتهم وجهدهم، في تحويل هذا الحلم إلى واقع نعيشه اليوم ونحتفل بافتتاحاته.

سيادة الرئيس


نشكر تشريف سيادتكم لنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما نعاهد سيادتكم أننا لن نتوقف هنا، بل نستمر بعزم لا يلين، لتحقيق طموحات هذا الوطن العزيز، والشعب المصري العظيم، في مضاعفة الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وخلق فرص العمل لأبنائنا من الشباب.

