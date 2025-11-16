إطلاق اسم الراحلة نيفين الحسيني على قاعة بروضة زهراء بورفؤاد

أعلن طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن إطلاق اسم الراحلة الدكتورة نيفين الحسيني، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية السابقة، على قاعة بروضة أطفال مدرسة زهراء بورفؤاد، تخليدا لمسيرتها التعليمية وإسهاماتها المتميزة في خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية، والأستاذة حنان محمد وكيل الإدارة، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذة دعاء الجوهري مدير المدرسة، إضافة إلى حضور أبناء الراحلة رائد بحري كريم عاصم سعدون، والمهندس فارس عاصم سعدون، وشقيقتها الأستاذة داليا الحسيني عبد الرازق، وعدد كبير من قيادات إدارة بورفؤاد التعليمية والعاملين بها.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن إطلاق اسم الراحلة على القاعة يعكس تقدير الأسرة التعليمية لمكانتها وإخلاصها، مشيرًا إلى أنها كانت نموذجًا للقيادة المسؤولة وحسن الإدارة، وكرّست جهودها للنهوض بالعملية التعليمية داخل إدارة بورفؤاد.

كما شهد الافتتاح حضور عدد كبير من زملاء وزميلات الراحلة الذين حرصوا على تكريم مسيرتها، حيث تضمن الحفل عددًا من الفقرات الاستعراضية لطلاب المدرسة، إلى جانب عرض فيديو توثيقي قدمته الأستاذة هبة الزهار وأعدته الأستاذة دعاء الجوهري، يستعرض المحطات البارزة في رحلة الراحلة داخل تعليم بورسعيد حتى وافتها المنية.

وأضاف الغرباوي أن الراحلة تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها وطلابها، وأن هذا التكريم يُمثل وفاءً لجهودها وعطاءها المستمر، ويشكل رسالة تحفيز لكل العاملين بمختلف مستويات التعليم لمواصلة العطاء والارتقاء بالمنظومة التعليمية تقديرًا لشخصيات تركت بصمة خالدة.

وخلال مسيرتها في التعليم بمحافظة بورسعيد، تدرّجت الأستاذة نيفين الحسيني في عدد من المواقع القيادية حتى تولّت منصب مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، حيث عُرفت بالكفاءة والالتزام والإخلاص، وكانت داعمة دائمًا لمبادرات التطوير والارتقاء بالمستوى التعليمي داخل الإدارة.

واختتم الغرباوي تصريحه بالتأكيد أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بتاريخ من العطاء للراحلة، التي وافتها المنية صباح يوم 31 أغسطس 2025 بعد فترة معاناة مع المرض، موجّهًا الشكر لإدارة بورفؤاد التعليمية بقيادة الأستاذ أحمد الشربيني، وإدارة المدرسة بقيادة الأستاذة دعاء الجوهري، على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة.