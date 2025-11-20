وفاة الحالة الرابعة في حادث طريق أبو المطامير بالبحيرة

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أبو المطامير في محافظة البحيرة إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي عاصم عبد القوي عبد الستار، 25 عاما، متأثرا بإصابته قبل قليل، داخل مستشفى أبو المطامير المركزي، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان مركز أبو المطامير شهد اليوم الخميس حادثا مروعا، راح ضحيته ثلاثة شباب بينما أصيب أخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة إلا أنه فارق الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم لورد مع سيارة ملاكي، أمام مركز التدريب عند الكيلو 71 بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من:- محمد درويش فراج حسن، 19 عاما، بدر ابراهيم فايز، 18 عاما، محسن محمد محسن، 18 عاما، مقيمون مركز أبو المطامير، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب عاصم عبد القوي عبد الستار، 25 عاما، اضطراب في درجة الوعي، وتم نقله إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة قبل قليل متأثرا بإصابته.