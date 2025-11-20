مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مروعا، راح ضحيته ثلاث شباب بينما أصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم لورد مع سيارة ملاكي، أمام مركز التدريب عند الكيلو 71 بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من:- محمد درويش فراج حسن، 19 عاما، بدر إبراهيم فايز، 18 عاما، محسن محمد محسن، 18 عاما، مقيمون مركز أبو المطامير، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب عاصم عبد القوي عبد الستار، 25 عاما، اضطراب في درجة الوعي، وتم نقله إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.