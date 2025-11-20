براءة أب من اتهامه بإنهاء حياة نجله بقصد تأديبه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار دكتور سامح عبد الله، وعضوية كل من المستشارين: أحمد خضر، وأحمد خليل ومصطفى الرفاعي، ببراءة أب من تهمة ضرب نجله الذي أفضى إلى الموت.

استندت المحكمة في حكمها إلى انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب البسيط الذي صدر عن الأب بقصد تأديب نجله، كما قرر هو وبين النتيجة التي حدثت وهي وفاة الصغير.

كانت إحدى جيران المتهم قد اشتكت له المجني عليه نتيجة تعديه على نجلتها لفظًا فما كان من الأب، إلا أن تعدى على قدم الصغير بفرع شجرة توت عثر عليه بمكان الواقعة، لكن الصغير شعر بإعياء في اليوم التالي وارتفعت درجة حرارته، مما اضطر المتهم إلى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج لكنه قد توفي عقب ذلك.

وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من نتيجة تقرير الصفة التشريحية، أن الوفاة حدثت نتيجة تعدي الأب على المجني عليه، إذ قرر الأب أمام المحكمة أنه لا يمكن أن يقتل نجله الوحيد الذي يربيه مع ثلاث بنات بعد وفاة أمهم، على حد قوله.

وأضاف أن المجني عليه سقط بدراجة نارية "موتوسيكل" أرضًا في يوم التعدي عليه، وأن هذا السقوط هو السبب المباشر للوفاة وليس الضرب البسيط على قدمه بفرع شجرة ليس من شأنه أن يحدث الوفاة.

وشددت المحكمة على أن تأديب الطفل يجب أن يكون بالصورة التي تقوّمه وليست بالصورة التي تفزعه، وأن الضرب أيًا كانت درجة بساطته ليست هي الوسيلة الصحية لتأديب الصغار.

وفي وقت سابق، شهدت عزبة القادوسي التابعة لقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار وفاة م. م.ع، عقب تعدي والده على نجله الوحيد بواسطة عصا بقصد تأديبه، إذ اشتكت له أحد سيدات القرية بتعدي المجنى عليه على ابنتها لفظًا فما كان من الأب "المتهم آنذاك" إلا أن تعدى على قدم الطفل بفرع شجرة توت عثر عليه بمكان الواقعة.

وقرر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي قررت ببراءة المتهم.