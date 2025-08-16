قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
لمحبي الـ SUV.. أسعار 5 سيارات رياضية في مصر

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات، أو التصميمات المختلفة، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية في السوق المصري.

شانجان يونى تى

يتراوح سعر السيارة شانجان يونى تى موديل 2025 بين 1,350,000 جنيه و 1,550,000 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 177 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

شيري تيجو 7 برو

تبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 من 1,130,000 جنيه وصولًا إلى 1,230,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2026 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه.

أوبل جراند لاند

تقدم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2025 بسعر يبلغ 1,920,000 جنيه، وزودت بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 163 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

روكس 01

تتراوح أسعار السيارة روكس 01 بين 3,650,000 جنيه و3,735,000 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

