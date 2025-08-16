أرخص سيارة أوتوماتيك 2022 فبريكا.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز المركبات الاقتصادية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نسبة إلى تاريخ لادا العريق، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 في سوق السيارات المستعملة بمصر، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، مع عدد كليو مترات لم يتجاوز الـ 50 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى الانتماء للفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ 400 ألف جنيه.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية عملية التفاوض في السعر بعد المقارنة الشاملة، ووفقًا للحالة الفنية، كما ننصح بأهمية الكشف الفني للسيارة، والذي يتضمن الكشف على الحالة الميكانيكية، بالإضافة إلى الحالة الهيكلية.

مواصفات لادا جرانتا 2022

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر.

وزودت السيارة لادا جرانتا 2022 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مع تحكم كهربائي للمرايات الجانبية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم في الفتح والغلق عن بعد، إنذار مانع للسرقة.

كما زودت لادا جرانتا 2022 بـ 2 من وسائد هوائية للحماية للسائق والمقعد الأمامي، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وتأتي السيارة بجنوط ذات مظهر رياضي، إضاءة نهارية، مصابيح أمامية حادة الشكل.