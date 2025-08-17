إم جي ZS موديل 2025 بأقل سعر .. سوق المستعمل

تعد سيارة إم جي ZS واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي والارتفاع المناسب من فئات الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التجهيزات، وأيضًا إنتماء السيارة للفئة الاقتصادية.

وظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، تحت مسمى كسر الزيرو بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ 950 ألف جنيه، للفئة الأولى.

إم جي ZS موديل 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مراجعة متوسط الأسعار بحسب الفئات والموديل وعمل مقارنة تفصيلية، إلى جانب أهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، لضمن شراء أفضل حالة مقابل السعر.

مواصفات إم جي ZS موديل 2025

تعتبر إم جي ZS موديل 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية للوقود، حيث تستهلك 5.8 لترًا لكل 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS موديل 2025

وتستمد إم جي ZS موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

إم جي ZS موديل 2025

تأتي السيارة إم جي ZS موديل 2025 بتصميم الكروس أوفر، مع جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية كهربائية، مع أبعاد خارجية بلغت 4314 مم للطول الكلي، و1809 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1624 مم.