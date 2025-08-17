قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي ZS موديل 2025 بأقل سعر .. سوق المستعمل

إم جي ZS موديل 2025
إم جي ZS موديل 2025
صبري طلبه

تعد سيارة إم جي ZS واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي والارتفاع المناسب من فئات الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التجهيزات، وأيضًا إنتماء السيارة للفئة الاقتصادية.

وظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، تحت مسمى كسر الزيرو بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ 950 ألف جنيه، للفئة الأولى.

إم جي ZS موديل 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مراجعة متوسط الأسعار بحسب الفئات والموديل وعمل مقارنة تفصيلية، إلى جانب أهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، لضمن شراء أفضل حالة مقابل السعر.

مواصفات إم جي ZS موديل 2025

تعتبر إم جي ZS موديل 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية للوقود، حيث تستهلك 5.8 لترًا لكل 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS موديل 2025

وتستمد إم جي ZS موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

إم جي ZS موديل 2025

تأتي السيارة إم جي ZS موديل 2025 بتصميم الكروس أوفر، مع جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية كهربائية، مع أبعاد خارجية بلغت 4314 مم للطول الكلي، و1809 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1624 مم.

إم جي إم جي ZS سعر  إم جي ZS أسعار  إم جي ZS كسر زيرو إم جي ZS 2024 إم جي ZS 2025

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

