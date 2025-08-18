قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقوة لا تصدق .. هينيسي تكشف النقاب عن فينوم F5 ريفولوشن الخارقة| صور

هينيسي فينوم F5 ريفولوشن
هينيسي فينوم F5 ريفولوشن
صبري طلبه

يواصل أسبوع مونتيري للسيارات من ابهار محبي هذا المجال، حيث كشفت هينيسي عن واحدة من أقوى الإصدارات في العالم، وهي الأيقونة الجديدة صاحبة اللقب فينوم F5 ريفولوشن LF، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، مع تصميم رياضي من عائلة السوبر كارز.

القدرات الفنية لسيارة هينيسي فينوم F5 ريفولوشن

تعتمد هينيسي فينوم F5 ريفولوشن على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 6600 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 2.031 حصانًا، مما يجعلها واحدة أن أقوى طرازات السوبر كار، مع ناقل سرعات يدوي 6 غيار، وبتقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

هينيسي فينوم F5 ريفولوشن

هينيسي فينوم F5 ريفولوشن 

صممت هينيسي فينوم F5 ريفولوشن لاحد رجال الأعمال في أمريكا، وحصلت السيارة على هيكل من ألياف الكربون خفيف الوزن، مع لمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، سبويلر خلفي عريض.

هينيسي فينوم F5 ريفولوشن

تتميز هينيسي فينوم F5 ريفولوشن بإطلالة السقف المكشوف، والمفهوم ثنائي الأبواب، مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، وتحتوي السيارة من الداخل على مقاعد رياضية، ناقل حركة يدوي مبقبض مصنوع من الألومنيوم الصلب، مقهود حركة أقرب إلى التحف الهندسية، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية ذات مظهر رياضي، وشاشات لعرض المعلومات والوسائط.

هينيسي فينوم F5 ريفولوشن
هينيسي فينوم F5 ريفولوشن

أصالة
أصالة
أصالة

