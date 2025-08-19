بربع مليون جنيه .. اشتري أوبل فيكترا أوتوماتيك

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أوبل فيكترا موديل 1997

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 1997، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل فيكترا موديل 1997 الخارجية

أوبل فيكترا موديل 1997

تظهر سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك أوبل فيكترا موديل 1997

أوبل فيكترا موديل 1997

تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 274 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل فيكترا موديل 1997 الداخلية

أوبل فيكترا موديل 1997

تحتوي مقصورة أوبل فيكترا موديل 1997 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والإشارات، وبها اضاءة داخلية، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر أوبل فيكترا موديل 1997

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل فيكترا موديل 1997

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .