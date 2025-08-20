شاهد أطول سيارة من تسلا.. مخصصة لهذا البلد فقط

تحاول شركة تسلا الأمريكية استعادة مكانتها في السوق الصينية بعد تراجع ملحوظ أمام المنافسين المحليين، عبر إطلاق نسخة جديدة من طرازها الشهير Y، أطلقت عليها اسم YL، بميزة إضافية تتمثل في صف ثالث من المقاعد ومدى أطول للقيادة.

إطلاق تسلا Model YL بسعر تنافسي

بدأت تسلا، ومقرها أوستن في ولاية تكساس، هذا الأسبوع استقبال طلبات شراء الطراز الجديد في الصين، بسعر يبدأ من 339 ألف يوان (حوالي 47.200 دولار أمريكي).

جاء السعر متوافقًا مع عروض الشركات الصينية المنافسة التي تستهدف الفئة المتوسطة من العائلات.

الطراز YL أطول بحوالي 5.9 بوصة مقارنة بالطراز القياسي، ما يتيح مساحة أفضل للصف الثالث من المقاعد.

ورغم أن النسخة التقليدية من موديل Y كانت توفر خيار المقاعد الإضافية، إلا أن المساحة كانت محدودة وغير عملية.

وفقًا لـ تسلا، يوفر YL مدى قيادة يبلغ 467 ميلًا، وهو ما يجعله في نفس مستوى النسخة عالية الأداء ذات الخمسة مقاعد، مما يعزز من جاذبيته في سوق شديدة التنافسية.

رغم هذه الخطوة، لا يزال نجاح الطراز الجديد غير مضمون، في ظل المنافسة الشرسة من الشركات الصينية التي تقدم سيارات بجودة عالية وبأسعار أقل، إضافة إلى الانتقادات المستمرة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي أثرت على صورة العلامة التجارية.

تكبدت تسلا مؤخرًا خسائر كبيرة في الصين، ما يجعل نجاح YL مسألة حيوية للشركة، خاصة مع سعيها إلى إعادة بناء ثقة العملاء واستعادة حصتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.