تكنولوجيا وسيارات

سعر بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026 بالإمارات

إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس موديل 2026، وتنتمي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026

تستمد سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026 قوتها من محرك 8 سلندر مزدوج التوربو وتنتج قوة 640 حصان، وبها نظام دفع خلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعه في مدة 3.1 ثانية فقط.

مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026، جناح خلفي ضخم، وبها مخارج عادم رباعية بلمسة هجومية، وبها مشتت هواء أمامي، وجنوط رياضية كبيرة الحجم، وبها لمسات الفخامة البريطانية المميزة.

سعر بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026

تباع سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026 داخل سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 836 ألف ريال درهم إماراتي.

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تم تأسيس شركة بنتلي علي يد والتر أوين في كريكلوود بلندن، وتم تسليم أول سيارة بنتلي EXP 1، لمالكها الأول في ذلك الوقت، وعرفت بنتلي بسياراتها السريعة التي تمتلك محرك 3 سلندر والتي حققت نجاح في سباقات السيارات.

تواجه بنتلي صعوبات مالية، مما يؤدي إلى شراء رولز رويس للشركة، وبعدها تم نقل الشركة إلى مقرها الحالي في كرو، إنجلترا، وتنتج سيارة مارك VI الأسطورية، وأطلقت سيارة بنتلي كونتيننتال تايب آر، وهي سيارة رياضية ذات هيكل انسيابي .

وتهدف بنتلي إلى أن تصبح محايدة كربونيًا بالكامل بحلول عام 2030، مع مصنعها في كرو الذي يحقق بالفعل معايير بيئية رائدة، وفازت بنتلي بخمسة سباقات لومان 24 ساعة في عام 1924 و 1927 و 1928 و 1929 و 1930، بالإضافة إلى الفوز الرابع في عام 2003، وركزت على تقديم سيارات تجمع بين الأداء الفائق والفخامة والحرفية .

شركة بنتلي بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس موديل 2026 مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات جي تي سوبر سبورتس 2026

