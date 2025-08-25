شاهد| فوكسهول كورسا 2027 الجديدة

كشفت شركة فوكسهول عن طرازها الجديد فوكسهول كورسا موديل 2027 الجديدة، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رينو 5 ، وكوبرا رافال ، وبيجو e-208 ، وفولكس فاجن ID.2 .

فوكسهول كورسا موديل 2027

مواصفات فوكسهول كورسا موديل 2027

زودت سيارة فوكسهول كورسا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أقواس عجلات ضخمة، وصدادات جديدة، وبها Vizor، وبها سطح الشفاف، وبها شبك فوكسهول فيزور، وبها مصابيح أمامية، وبها لوحة سوداء واحدة تمتد على طول مقدمة السيارة محاطة بالكروم و بتطعيمات سوداء، وبها سقف بلون متباين.

بالاضافة إلي ان سيارة فوكسهول كورسا موديل 2027، زخارف سوداء و فضية لفصل الألوان، وبها سقف بشكل طبيعي على العمود C دون أي زخارف بلاستيكية، وبها إضاءة خلفية كاملة العرض، وبها تصميم آخر مستوحى من سيارة كومباس، وبها صداد خلفي أكثر هندسية وعدوانية، وبها جناح خلفي مثلث .

محرك فوكسهول كورسا موديل 2027

تستمد سيارة فوكسهول كورسا موديل 2027 قوتها من محرك 3 أسطوانات سعة 1200 سي سي، وبها شاحن توربيني، ونظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة .

سعر فوكسهول كورسا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فوكسهول كورسا موديل 2027 تباع بسعر 126 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فوكسهول كورسا موديل 2027 تباع بسعر 177 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ شركة فوكسهول

فوكسهول هي شركة سيارات بريطانية، وهي حاليا فرع من شركة جنرال موتورز، وجزء من جنرال موتورز أوروبا، ومعظم سيارات الشركة حاليا مشتقة من سيارات شركة أوبل، كما أنها تنتج سيارات ذات أداء عالي قادمة من أوبل ومركز أوبل للأداء للسيارات الخاصة الأسترالية ولوتس.

أليكسندر ويلسون قام بإنشاء الشركة عام 1857 في فوكسهول بلندن، وسميت في البداية أليكس ويلسون، ثم فوكسهول لتشغيل الحديد، وكانت تنتج المضخات والمحركات البحرية.

وصنعت الشركة أول سياراتها عام 1903، وكانت تمتاز بقوة خمسة أحصنة وعصا توجيه، وغياران أماميان بدون غيار خلفى، وهذا أدى إلى تصميم له الأفضلية في البيع.