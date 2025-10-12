بقوة 820 حصانًا.. مانسوري تقدم أحدث تعديل لمرسيدس جي كلاس| صور

كشفت مانسوري الألمانية عن واحدة من أحدث اصداراتها في عالم التعديل، وهي النسخة المحدودة G63 Grande Entrée المبنية على طراز مرسيدس بنز جي كلاس G63، والتي لن ينتج منها أكثر من ثماني وحدات فقط حول العالم.

أداء سيارة Grande Entrée بعد ترقيات مانسوري

تحت غطاء المحرك، لا تخفي Grande Entrée طموحها بأن تكون واحدة من أقوى نسخ جي كلاس على الإطلاق، حيث تستفيد من محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 820 حصانًا و1,150 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيارة Grande Entrée

تصميم وابرز تعديلات Grande Entrée

تعتمد الأبواب الخلفية على آلية الفتح العكسي التي تشتهر بها رولز رويس، في لمسة غير مسبوقة على سيارة G-Class ، أما هيكل السيارة فقد تم تغطيته بالكامل بألياف الكربون المكشوفة بنقوش هندسية فريدة، شملت الشبك الأمامي والأسقف وأقواس العجلات، إلى جانب رغم أن اللون الأبيض المطفأ الخاص بهذه النسخة الفريدة.

سيارة Grande Entrée

تضم مقصورة السيارة اللون الأبيض النقي مع تفاصيل جلدية زرقاء لامعة صممت لتبرز التباين بين النقاء والجرأة، حتى فتحات التهوية والأزرار أعيد تصميمها وتلوينها باللون الأزرق المعدني، إلى جانب الأنظمة الداخلية العصرية، حيث تمتلك شاشة عرض، ونظام التحكم في المناخ، نظام الصوتر والترفيه، إلى جانب تقنيات الحماية، التي تتضمن تحديد المسار، وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية المتقدمة.