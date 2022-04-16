بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي لها Vivo Pad

كشفت شركة فيفو Vivo، عن أول حاسب لوحي من إنتاجها، ليكون أحد أفضل الحواسب اللوحية من النواحي التقنية، حيث ينطلق تابلت Vivo Pad بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الحاسب اللوحي الجديد الذي تطلق عليه فيفو اسم Vivo Pad بهيكل متين محاط بإطارات معدنية تبلغ أبعاده 253.2 × 164.7 × 6.6 ملميتر، ويزن 489 جرام، ويتمتع التابلت بقدرات عالية في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بفضل معالج Snapdragon 870.



ويقدم تابلت فيفو Vivo Pad، شاشة بقياس 11 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث محتوى 120 هرتز، كما تعمل مع تقنيات HDR10، لتحقيق رؤية أكبر لمتعة المشاهدة.

تابلت فيفو Vivo Pad

ويدعم تابلت فيفو Vivo Pad، تقنيات الصوت بفضل تقنية Dolby Vision، وكما يدعم الجهاز اللوحي مخارج صوت ستريو من نوع Dolby Atmos لتجربة ممتازة مع الوسائط المتعددة.

ويحتوي تابلت فيفو Vivo Pad، على مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF، مدمج أسفل الشاشة لتعقب القلم الضوئي ويمكنه التمييز بين على ما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط.

تابلت فيفو Vivo Pad

ويتم تشغيل تابلت فيفو Vivo Pad، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الجهاز اللوحي بواسطة واجهة المستخدم Origin OS HD، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وجاء تابلت فيفو Vivo Pad، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاويا بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، ويحزم الجهاز اللوحي بطارية بقوة 8040 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ومن بين إحدى الميزات الرائعة في تابلت Vivo Pad، هي دعم ميزة الدعم الالكتروني NFC لإقران هاتف فيفو الخاص بك مع الجهاز اللوحي، والذي سيعكس شاشة الهاتف على الجهاز اللوحي، ثم يمكنك التفاعل مع تطبيقات الهاتف ونقل الملفات بسهولة بين الجهازين.

سعر تابلت فيفو Vivo Pad



ويتوفر تابلت فيفو Vivo Pad، للحجز المسبق في الصين اعتبارا من 15 أبريل، مقابل سعر يبدأ من 390 دولار (أي ما يزيد عن 7 آلاف جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.