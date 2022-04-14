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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة.. سعر ومواصفات iQOO Neo6

هاتف فيفو الجديد
هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6

كشفت شركة فيفو، عن أحدث هاتف ذكي ضمن علامتها التجارية iQOO، حيث سيتم طرح هاتف iQOO Neo6، بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف فيفو الرائد iQOO Neo6، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.62 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع بتردد 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 1200 هرتز.

 

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مميزات هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6


وتحتوي شاشة هاتف iQOO Neo6، على ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي المميزة بدقة 16 ميجابكسل، بينما زودت فيفو الجزء الخلفي بكاميرا ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومزودة بميزة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وبالإضافة إلى مستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6

ويعمل هاتف iQOO Neo6، بواسطة واجهة المستخدم OriginOS من فيفو، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، وبينما يأتي الهاتف مزودا بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف فيفو iQOO Neo6، على بطارية بقوة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يقوم بشحن البطارية عبر منفذ USB -C من 20 إلى 80٪ في غصون 19 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6، بـ 3 ألوان هي البرتقالي والأزرق والأسود، وسيكون متاحا للبيع بسعر يصل لـ 440 دولار (أي ما يزيد عن 8 آلاف جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، وسيصل الطراز الأعلى بسعة 8 + 258 جيجابايت، بحوالى 470 دولار (أي ما يعادل 8 ألاف و 600 جنيه مصري)، بينما سيتم بيع الإصدار الأعلى بسعة 12 + 256 جيجابايت مقابل سعر 518 دولار (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الأولى في الصين يوم 20 أبريل.
 

هاتف فيفو الجديد iQOO Neo6
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