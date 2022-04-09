فيفو تكشف عن هاتف Vivo Y21G بسعر اقتصادي

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21G، والذي ينطلق بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف فيفو Vivo Y21G، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G70، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y21G

ويتمتع الهاتف بتقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بحد أقصى 1 جيجابايت، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدتين Cartex-A75، تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55.

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y21G، بشاشة كبيرة من نوع LCD وبقياس 6.51 بوصة، وبجودة +HD، وبدقة 720 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

هاتف فيفو Vivo Y21G

ويتمتع هاتف فيفو Vivo Y21G، بكاميرا خلفية مزدوجة تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED، أسفل جزيرة الكاميرا.

ويمتاز هاتف فيفو Vivo Y21G، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم FunteuchOS12، المرتكزة على نظام أندرويد 12.

ويتوفر هاتف Vivo Y21G في السوق الهندية، باللون الأزرق والأبيض، مقابل سعر حوالي 185 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).