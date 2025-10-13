قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط وفرة كبيرة في المعروض وإقبال من المواطنين على الشراء، مع تزايد الحركة الشرائية .

وأكد عدد من الباعة أن الأسعار تشهد ثباتًا منذ بداية الشهر الجاري بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض بالمنافذ الحكومية والمزارع الخاصة، إلى جانب حملات الرقابة اليومية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلكين..

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالوادي الجديد

الفراخ البيضاء: من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: حوالي 125 جنيهًا للكيلوجرام.

البيض الأبيض: 155 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 175 جنيهًا للكرتونة.


ويعتمد السوق المحلي بالمحافظة بشكل كبير على مزارع الدواجن المنتشرة داخل المراكز والقرى، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة توسعًا كبيرًا في المشروعات الحديثة، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة.

كما ساعدت المبادرات الحكومية على دعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم برامج تحصين وخدمات بيطرية مجانية، مما رفع من جودة المنتجات وساهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق.

وتعمل المحافظة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تنويع المنافذ وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، لتظل الوادي الجديد نموذجًا للمحافظات الريفية المستقرة اقتصاديًا وزراعيًا.

