تعليق صادم من الدرديري عن صفقات الزمالك

سخر الناقد الرياضي عمرو الدرديري من إخفاق الزمالك في التعاقد علي صفقات جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري :الله أكبر الزمالك هيعلن عن صفقة طب ازاي ده إحنا مقفول علينا الأمم المتحده .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

تقام المباراة في التاسعة من مساء الأحد المقبل 25 يناير الجارى، بإستاد برج العرب بالأسكندرية ، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة فى الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ويدير المباراة بين الزمالك وفريق المصرى، طاقم تحكيم بوروندي مكون من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.