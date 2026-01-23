رغم إيقاف القيد| الزمالك يعلن عن التعاقد مع صفقة سوبر جديدة

فجر الناقد الرياضي عمرو الدرديري مفاجأة من العيار الثقيل حول آخر المستجدات فى ملف التعاقدات داخل نادي الزمالك فى الميركاتو الشتوي.

قال الناقد الرياضي عمرو الدرديري عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الله أكبر.. الزمالك هيعلن عن صفقة طب ازاي ده إحنا مقفول علينا الأمم المتحدة.

ويعقد نادي الزمالك جلسة جديدة مع وكيل المغربي محمود بنتايج فى قادم الساعات لحسم مصير عودته إلي صفوف القلعة البيضاء مجددا من عدمه.

كان وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايج نفى وجود مفاوضات جديدة مؤكدًا عدم تواصل رسمي من الإدارة.

الجلسة الحالية بين إدارة نادي الزمالك واللاعب المغربي محمود بنتايج تأتي كفرصة أخيرة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، خاصة مع حاجة الفريق لخدمات اللاعب المغربي محمود بنتايج في الفترة المقبلة.

ومن المقرر فى حال التوصل لإتفاق على آلية صرف مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج أن يتم توقيع عقد جديد مع إدارة نادي الزمالك.