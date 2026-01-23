قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 23-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 24-1-2026 داخل السوق الرسمية .

الدولار ثابت اليوم

ويستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بالتزامن مع عطلة البنوك منذ مساء أمس الخميس بعد انخفاض أسبوعي .

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار يتراجع

وهبط سعر الدولار ما يقارب من 24 قرشًا أمام الجنيه خلال تداولات الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.08 جنيه للشراء و 47,18 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية".

متوسط سعر الدولار 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47,1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،HSBC،التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47,33 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي.

سعر الدولار

أعلي سعر

وصل سعر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,35 جنيه للشراء و 47,45 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي ونكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,26 جنيه للشراء و 47,36 جنيه للبيع في بنك سايب.

سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه أقل سعر الدولار أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنوك

