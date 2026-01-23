سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23-1-2026

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026؛ والذي شهد استقرارا داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت

واستقر سعر الدولار من دون تغيير منذ آخر تداوله له.

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك المصرية.

تراجع الدولار

وانخفض سعر الدولار مقدار 23 قرشًا مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في نكست.