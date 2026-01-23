قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 23-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر سعر الدولار

أظهر سعر الدولار ثباتًا منذ انتهاء العمل في البنوك مساء أمس  الخميس حتي تعطله بقرار من البنك المركزي المصري.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أخر تحديث لأكبر دولار 

وجاء آخر تحديث مسجل لـ أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع .

أعلى سعر في البنوك

وجاء أغلى سعر سجله الدولار في أحد البنوك الخاصة وهو البنك المصري لتنمية الصادرات.

الدولار ثابت

وأظهر سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير منذ آخر تداوله له بدون تغيير داخل السوق الرسمية

سعر الدولار

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك المصرية .

تراجع الدولار

وانخفض سعر الدولار مقدار 23 قرشًا مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و البركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

الدولار

أعلي سعر دولار 

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في نكست.

ميزان المدفوعات

شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو/ سبتمبر 2025) مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي - التحسن لتحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4 % ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.

وأضاف البيان فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.

قفزة تاريخية.. سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه يسجل 52 ألفًاقفزة تاريخية.. سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه يسجل 52 ألفًا

ارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالميارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي

 2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وعلى الجانب الآخر، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 991.2 مليون دولار.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه العمل في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

ترشيحاتنا

الذهب

شعبة الذهب تحذر من شراء المصوغات بمصادر غير موثوقة

المستشار محمد الحمصاني

الحكومة تكشف خطة طموحة لثروة مصر التعدينية

القانوية العامة

رفعت فياض: نظام البكالوريا الجديد مطروح خيارا تعليميا وليس بديلاً إجباريًا

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد