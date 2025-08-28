قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
رشا عوني

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات على مستوى الدولة، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد قرار الحكومة بتطبيق قرار زيادة المعاشات رسمياً بنسبة ١٥٪؜ . 

تأتي هذه الزيادة ضمن توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

معاشات شهر سبتمبر امتى؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا من 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة المقررة التي أعلنت رسميًا في يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات سبتمبر 

طرق صرف معاش سبتمبر ٢٠٢٥

وأشارت الهيئة إلى إتاحة صرف المعاشات من خلال عدة قنوات لتجنب الزحام أمام منافذ الصرف، وتشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

زيادة المعاشات رسمياً 

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات سبتمبر مصحوبًا بـ الزيادة المقررة التي تم تطبيقها رسميًا في شهر يوليو الماضي، في إطار توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

معاشات سبتمبر 2025


جدول شرائح التامينات الاجتماعية الجديد 2025

 

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا .

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا .

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا .

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا .

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا .

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
 

كيف استعلم عن المعاش ؟

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي 

وفرت الهيئة القومية للتأمينات إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة المقررة عبر الموقع الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 
من هنــــــــــــا

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.
3. الاطلاع على تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتيسير على أصحاب المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية.

