نادي سينما المرأة يعرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية بسينما الهناجر

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي، وذلك مساء الاثنين 13 أكتوبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تضمن برنامج النادي عرض مجموعة من أفلام الدورة الثانية من مهرجان بردية السينمائي برئاسة الأستاذة عزة أبو اليزيد، والتي عكست تنوع التجارب والرؤى الإبداعية لمجموعة من الشباب المبدعين، من بينها أفلام "إلى الأبد" للمخرج يوحنا أشرف، "أمل" للمخرج أحمد مصطفى، "افهمني" للمخرج عبد المنعم قسوح، "زهرة" للمخرجة دندان إبراهيم، "قيد" للمخرج عدنان عمرو، "آية" للمخرج أيمن صفوت، "فرق توقيت" للمخرج إسلام عصام، "عزيزتي رولا" للمخرجة ماري بدير، "المكالمة" للمخرج حسام الدين، "أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي، و*"النافذة"* للمخرج ماجد شهدي من مصر.

كما تم خلال الفعاليات عرض الفيلم التسجيلي "موكب النصر" للمخرج الكبير سعد نديم، الذي يوثق لحظات خالدة في تاريخ الوطن، ويُعد أحد أبرز الأعمال التسجيلية في تاريخ السينما المصرية.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة نقاشية أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بمشاركة الفنان محسن صبري، حيث تمت مناقشة الأفلام وتسليط الضوء على تجارب صناعها الشباب، ودور السينما في تناول قضايا المرأة والمجتمع.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية