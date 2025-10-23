أقرها الاتحاد الأوروبي.. تعرف على العقوبات الجديدة ضد روسيا

كشفت وثيقة العقوبات الأوربية ضد روسيا عن فرض حظر على التعاملات مع البنوك الروسية "ألفا-بنك"، "إم تي إس"، "أبسوليوت" ومؤسستين ماليتين أخريين اعتبارا من 12 نوفمبر.

وقالت الوثيقة والتي تحصلت عليها روسيا اليوم : الاتحاد الأوروبي أضاف 8 بنوك ومؤسسات مالية من دول ثالثة، بما في ذلك ثلاثة مؤسسات من طاجيكستان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا اعتبارا من 12 نوفمبر.

وأضافت الوثيقة: حظر تقديم الاتحاد الأوروبي أي خدمات مرتبطة مباشرة بالسياحة في روسيا في إطار الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد ضد روسيا.

وتابعت الوثيقة: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا إضافية على تصدير الأملاح والمواد الخام ومنتجات المطاط والإطارات ومواد البناء إلى روسيا في إطار الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا.

وإستدركت الوثيقة كذلك : أضاف الاتحاد الأوروبي 12 شركة صينية و3 شركات هندية وشركتين تايلانديتين إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا.

واردفت الوثيقة: بموجب الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يسمح للدول الأعضاء بتقديم إجراء للموافقة على دخول موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية إلى أراضيها.

وختمت الوثيقة قائلة : الاتحاد الأوروبي سيحظر شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقود قصيرة الأجل اعتبارا من 25 أبريل 2026 وبموجب عقود طويلة الأجل اعتبارا من 1 يناير 2027.