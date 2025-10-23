قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقرها الاتحاد الأوروبي.. تعرف على العقوبات الجديدة ضد روسيا

محمود نوفل

كشفت وثيقة العقوبات الأوربية ضد روسيا عن فرض حظر على التعاملات مع البنوك الروسية "ألفا-بنك"، "إم تي إس"، "أبسوليوت" ومؤسستين ماليتين أخريين اعتبارا من 12 نوفمبر.

وقالت الوثيقة والتي تحصلت عليها روسيا اليوم : الاتحاد الأوروبي أضاف 8 بنوك ومؤسسات مالية من دول ثالثة، بما في ذلك ثلاثة مؤسسات من طاجيكستان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا اعتبارا من 12 نوفمبر.

وأضافت الوثيقة: حظر تقديم الاتحاد الأوروبي أي خدمات مرتبطة مباشرة بالسياحة في روسيا في إطار الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد ضد روسيا.

وتابعت الوثيقة: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا إضافية على تصدير الأملاح والمواد الخام ومنتجات المطاط والإطارات ومواد البناء إلى روسيا في إطار الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا.

وإستدركت الوثيقة كذلك : أضاف الاتحاد الأوروبي 12 شركة صينية و3 شركات هندية وشركتين تايلانديتين إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا.

واردفت الوثيقة: بموجب الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يسمح للدول الأعضاء بتقديم إجراء للموافقة على دخول موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية إلى أراضيها.

وختمت الوثيقة قائلة : الاتحاد الأوروبي سيحظر شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقود قصيرة الأجل اعتبارا من 25 أبريل 2026 وبموجب عقود طويلة الأجل اعتبارا من 1 يناير 2027.

