مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
محافظات

مالية البحر الأحمر تنظم ندوة بعنوان الحماية المدنية الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نظمت المديرية المالية بالبحر الأحمر اليوم الخميس ندوة بعنوان الحماية المدنيه الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث بمقر المديرية بالغردقة.

وتقام الندوة تحت رعاية وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتعاون مع قطاع الحسابات والمديريات المالية وذلك دعما لجهود الدولة فى نشر الوعى الوقائي ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ.

حاضر فى الندوة والتى شارك فيها كل قطاعات المالية والضرائب والجمارك بالبحر الأحمر اللواء اللواء ياسر خالد محمد عمر غزاوي – رئيس الادارة المركزيه للأمن.

وأشار المحاسب علاء عبد الحميد إبراهيم – رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بالبحر الأحمر أن الندوة أقيمت تحت رعاية أحمد كجوك – وزير المالية، والدكتور/ احمد هريدي– رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة وبحضور وذلك بحضور كل من: زينب علي محمد احمد

( وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية)

وعلاء غريب عواد _مديرعام ادارة الوحدات الحسابيه و جمال عبد الرحمن مدير عام الشؤن القانونيه ومسؤل الامن بالمديريه و حمدي محمود طه _ممثل اللجنة التنفيذية للتدريب

واشار عبد الحميد ان الندوة استهدفت العاملين بقطاعات ومصالح وزارة المالية وقطاع الحسابات والضرائب والجمارك

وتأتي هذه الندوة فى إطار وزارة المالية الدائم على توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين العاملين فى مختلف القطاعات التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد على نشر ثقافة الوقاية والجاهزية فى مواجهة الحوادث والكوارث

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر المديرية المالية

