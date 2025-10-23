مالية البحر الأحمر تنظم ندوة بعنوان الحماية المدنية الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث

نظمت المديرية المالية بالبحر الأحمر اليوم الخميس ندوة بعنوان الحماية المدنيه الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث بمقر المديرية بالغردقة.

وتقام الندوة تحت رعاية وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتعاون مع قطاع الحسابات والمديريات المالية وذلك دعما لجهود الدولة فى نشر الوعى الوقائي ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ.

حاضر فى الندوة والتى شارك فيها كل قطاعات المالية والضرائب والجمارك بالبحر الأحمر اللواء اللواء ياسر خالد محمد عمر غزاوي – رئيس الادارة المركزيه للأمن.

وأشار المحاسب علاء عبد الحميد إبراهيم – رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بالبحر الأحمر أن الندوة أقيمت تحت رعاية أحمد كجوك – وزير المالية، والدكتور/ احمد هريدي– رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة وبحضور وذلك بحضور كل من: زينب علي محمد احمد

( وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية)

وعلاء غريب عواد _مديرعام ادارة الوحدات الحسابيه و جمال عبد الرحمن مدير عام الشؤن القانونيه ومسؤل الامن بالمديريه و حمدي محمود طه _ممثل اللجنة التنفيذية للتدريب

واشار عبد الحميد ان الندوة استهدفت العاملين بقطاعات ومصالح وزارة المالية وقطاع الحسابات والضرائب والجمارك

وتأتي هذه الندوة فى إطار وزارة المالية الدائم على توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين العاملين فى مختلف القطاعات التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد على نشر ثقافة الوقاية والجاهزية فى مواجهة الحوادث والكوارث