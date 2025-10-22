رئيس الغردقة: لا خسائر في الأرواح جراء انهيار مبنى قديم بفندق مغلق

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أن حادث انهيار مبنى قديم تابع لأحد الفنادق المغلقة بطريق القرى السياحية جنوب المدينة لم يسفر عن أي وفيات، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث.

وأوضح "حماية" أن قوات الحماية المدنية وصلت على الفور إلى موقع الانهيار، وتمكنت من إنقاذ عامل كان عالقًا تحت الأنقاض، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إسعاف عامل آخر في موقع الحادث، وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف رئيس المدينة أن الحادث وقع داخل مبنى قديم كان يخضع لأعمال تجديد، وتم الدفع بعدد من المعدات واللوادر لرفع الركام وتأمين المنطقة المحيطة، كما تم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

وأشار إلى أن مسؤولي المدينة وحي جنوب الغردقة انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع التطورات لحظة بلحظة لضمان سلامة المواطنين والعاملين.