محكمة الغردقة تفصل اليوم في قضية غرق غواصة “سندباد”

تترقب مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرق غواصة “سندباد” السياحية، أمام محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار أحمد مصطفى، حيث يواجه قبطان الغواصة اتهامات بالتسبب في وفاة 6 سائحين روس وإصابة 29 آخرين خلال رحلة بحرية مأساوية شهدها البحر الأحمر في مارس الماضي.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر يفيد بغرق غواصة سياحية أثناء توقفها أمام أحد فنادق الغردقة الشهيرة، وكان على متنها 50 شخصًا، بينهم طاقم مصري وسياح من عدة جنسيات، غالبيتهم من روسيا.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ البحري من انتشال معظم الركاب، بينما لقى 6 سائحين روس مصرعهم في الحادث، وأصيب العشرات بإصابات متفرقة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المياه بدأت تتسرب إلى الغواصة أثناء استعدادها للغوص، قبل بدء تشغيلها، وهو ما أدى إلى غرقها بشكل مفاجئ. وأشارت التقارير الفنية إلى وجود قصور في الصيانة الدورية ومخالفات في إجراءات التشغيل.

وأحالت النيابة المتهم، وهو قبطان الغواصة، إلى المحاكمة بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بعد تسلم تقرير اللجنة الفنية المتخصصة التي أثبتت وجود إهمال جسيم أدى إلى وقوع الحادث.

جلسات ساخنة ودفاع يطالب بالإنصاف

وخلال الجلسات السابقة، طالب دفاع المتهم بتشكيل لجنة فنية جديدة محايدة لإعادة فحص الغواصة وتحديد السبب الحقيقي للغرق، مؤكدًا أن القبطان لم يتعمد الإهمال وأن ما حدث كان خللًا فنيًا مفاجئًا.

انتظار العدالة

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم وسط اهتمام كبير من الرأي العام والقطاع السياحي بالبحر الأحمر، باعتبار الحادث واحدًا من أكثر الوقائع البحرية تأثيرًا على سمعة السياحة في الغردقة خلال السنوات الأخيرة.